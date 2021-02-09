Москва, , 17:54 — REGNUM В уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Виктора Ишаева нет самого события преступления. Об этом 9 февраля заявила его адвокат Лариса Мове во время прения сторон в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Защитник обратила внимание, что с учётом возраста подсудимого, запрашиваемые прокурором семь лет лишения свободы могут обернуться для Ишаева пожизненным заключением в колонии.

«Это же фактически для него смертный приговор. Человеку, которому через пару месяцев будет 73 года, который пару лет назад перенес сложнейший инфаркт. Он на свободе то вопрос доживет эти семь лет. Что что же надо было сделать, чтобы запросить такой срок», — возмутилась Мове.

Выступая перед судом, адвокат напомнила о длительном — с 1964 года трудовом стаже подсудимого, а также о наградах и другие аспектах, которые положительно характеризуют обвиняемого.

«Здесь нет даже не состава преступления, а события преступления. Я просила бы вас в отношении Ишаева Виктора Ивановича вынести оправдательный приговор», — заявила Мове.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаев обвиняется в растрате средств ПАО «Роснефть» в период его пребывания на посту вице-президента госкорпорации. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.

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