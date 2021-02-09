Москва, , 17:49 — REGNUM В России ведётся подготовка к началу клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа. Об этом сообщил 9 февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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«Сейчас институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут разработку интраназальной формы вакцины», — приводит его слова Интерфакс.

Министр отметил, что клинические исследования препарата должны начаться в апреле, в случае их успеха планируется наладить серийное производство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что уже 23 страны официально зарегистрировали «Спутник V» для вакцинации населения от COVID-19.

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