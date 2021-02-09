Брянск, , 17:59 — REGNUM 2,5 тысячи тонн снега вывезено с улиц Брянска за прошедшие сутки. Коммунальщики продолжают устранять последствия метели, в работах задействовано почти 80 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе городской администрации.

Уборка снега на улицах Брянска (сс) bga32.ru

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Осадки не прекращаются в Брянске с ночи. На дорогах ночью работали 30 машин, днём их количество увеличили до 78. В ручной расчистке остановочных комплексов задействованы почти 250 человек. В общей сложности за прошедшие сутки с улиц областного вывезено 2,5 тысячи тонн снега.

По данным регионального правительства, специализированная дорожная техника расчистила 579 км проезжей части автодорог и 336 км обочин автодорог Брянской области. За минувшие сутки израсходована 1251 тонна песко-соляной смеси, которой обработали 980 км трасс.