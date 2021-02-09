Сыктывкар, , 17:28 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 130 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 46 случаев, Воркуте и Ухте — по 19. Всего под медицинским наблюдением находятся 4475 человек.

По данным правительства, за сутки в Коми скончались два ковид-пациента, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 719.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году власти Коми потратили на борьбу с пандемией 2,3 млрд рублей.