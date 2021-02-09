Липецк, , 17:26 — REGNUM Сотрудники лесопожарной службы Липецкой области 9 февраля получили новую технику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ключи водителям новых машин вручил глава региона Игорь Артамонов.

«В прошлом году в России только в восьми регионах не было лесных пожаров. Липецкая область — в их числе. Благодарю вас за то, что работаете на опережение, сохраняя наши леса. Это большое наше достижение. Уверен — новая спецтехника позволит вам работать ещё лучше», — сказал Игорь Артамонов.

Технику закупили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Её передадут в областной Лесопожарный центр и в подведомственные учреждения регионального управления лесного хозяйства — Грязинское, Данковское, Добровское, Елецкое, Задонское, Чаплыгинское и Усманское лесничества.

Для патрулирования лесных массивов и тушения небольших возгораний закуплены восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер. Техника оборудована как малый лесопатрульный комплекс, оснащённый средствами для ликвидации лесных пожаров. Также службы получили 76 мопедов марки «Альфа», два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ и автобус — для доставки личного состава лесопожарной станции к месту возгорания.

Всего в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на новую технику выделено более 13 млн рублей.