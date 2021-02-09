Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Снижение заболеваемости COVID-19 связано как с его сезонным характером, так и с тем, что многие граждане уже переболели и имеют антитела. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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"Однако, как только антител у большинства не станет, позитивная тенденция может смениться, если мы не подкрепим ее вакцинальным эффектом в самое ближайшее время», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Свердловской области собираются ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса. Сейчас ежедневно прививают порядка пяти тысяч свердловчан. Однако, по словам Крекова, на данном этапе этого мало.

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