Великий Новгород, , 17:00 — REGNUM В Новгородскую область поступила самая крупная, с момента начала прививочной кампании, партия вакцины от коронавируса «Спутник V» ️в количестве 10 080 комплектов.

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«В ближайшее время вакцина будет распределена в районы Новгородской области», — сообщили 9 февраля в пресс-службе региональной администрации.

В Новгородской области развернули 31 прививочный пункт на базе подведомственных учреждений министерства здравоохранения и еще шесть — на базе предприятий.

В отдалённых поселениях вакцинация будет вестись при помощи передвижных мобильных комплексов.

До 15 февраля в регионе ждут еще одну крупную поставку вакцины «Спутник V».

Напомним, за минувшие сутки в Новгородской области выявлено 127 новых носителей коронавируса. Выписаны 144 пациента.

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