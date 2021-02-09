Улан-Батор, , 16:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 9 февраля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что регистрация вакцины в Монголии была осуществлена в рамках экстренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории страны.

На официальной странице «Спутник V» в Twitter сообщается, что Монголия стала уже 23-й по счёту страной, одобрившей для применения российскую вакцину.