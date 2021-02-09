Рязань, , 17:24 — REGNUM В нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов обвиняют генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Медсервис» в Рязани. Предприниматель не довёз до места утилизации медицинские отходы, выгрузив их на землях сельскохозяйственного назначения, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В декабре 2017 года в районе деревни Полково Рязанского района сломался автомобиль компании, перевозивший на утилизацию медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные). Гендиректор, не желая дополнительных расходов, распорядился оставить груз возле пилорамы в деревне, то есть на землях сельскохозяйственного назначения. На следующий день часть опасных медицинских отходов предприниматель сжёг, остальные хранились на месте вплоть до 23 января 2021 года.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.