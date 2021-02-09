Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В торговых центрах Екатеринбурга присоединились к информированию населения о вакцинации от COVID-19. Об этом на совещании в мэрии объявил замглавы города Владимир Боликов.

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Он отметил, что в 38 ТЦ идёт трансляция видео и аудиороликов. С их помощью население призывают записаться на вакцинацию и сделать прививку от COVID-19.

Всего власти города надеются привить 60% населения. В муниципалитет поступило ещё 16 тыс. доз вакцины,