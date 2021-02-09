Нейпьидо, 9 февраля 2021, 16:43 — REGNUM Шесть человек получили ранения во время протестов в Нейпьито 9 февраля, сообщает The Irrawaddy.
Уточняется, что полиция Мьянмы открыла стрельбу по протестующим.
Как рассказали врачи, двое раненых находятся в критическом состоянии: мужчина с огнестрельным ранением в грудь и женщина с аналогичным ранением головы.
Кроме того, полиция применила для разгона протестующих резиновые пули и водомёты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Мьянме проходят уже четвёртый день. Жители республики выражают недовольство военным переворотом, произошедшим 1 февраля 2021 г.
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