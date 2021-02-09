Нейпьидо, , 16:43 — REGNUM Шесть человек получили ранения во время протестов в Нейпьито 9 февраля, сообщает The Irrawaddy.

Уточняется, что полиция Мьянмы открыла стрельбу по протестующим.

Как рассказали врачи, двое раненых находятся в критическом состоянии: мужчина с огнестрельным ранением в грудь и женщина с аналогичным ранением головы.

Кроме того, полиция применила для разгона протестующих резиновые пули и водомёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Мьянме проходят уже четвёртый день. Жители республики выражают недовольство военным переворотом, произошедшим 1 февраля 2021 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мьянме задержаны десятки протестующих против переворота