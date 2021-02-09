Архангельск, , 16:20 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 224 новых случая COVID-19, 71 из них — в областном центре, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В лидерах по суточному приросту: Новодвинск (+22 случая), Северодвинск (+16), Устьянский район (+15) и Коряжма (+15). Заболевшие выявлены также в Вельском, Онежском, Плесецком и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находится 4121 человек.

По данным штаба, c начала пандемии COVID-19 переболели уже 49 324 жителя региона, 679 пациентов скончались.