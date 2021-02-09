Подгорица, , 16:18 — REGNUM Муницпалитет Бело Поле в 2020 году остался в Черногории на первом месте в по количеству уехавших жителей.

Согласно новым данным, опубликованным Monstat, когда речь идет об миграции внутри страны, больше всего уезжают из муниципалитета Бело Поле.

В 2020 году 351 гражданин уехал из Бело-Поле в другой муниципалитет, на втором месте Никшич с 215 мигрантами, а на третьем — муниципалитет Плевля с 166 мигрантами.

О том, что большинство жителей других городов едут в Подгорицу, также свидетельствуют данные о том, что в 2020 году в столицу переехали 764 человека.

Что касается новых данных, неправительственная организация «Евромост», которая в течение многих лет отслеживает и указывает на эмиграцию граждан с севера Черногории, заявила, что ожидает, что новое правительство Черногории примет меры по проблеме эмиграции граждане с севера.

В организации отмечают, что это данные только по внутренней миграции, а еще много людей уезжают работать и жить в другие страны.