Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Петербургские архитекторы показали, каким может быть будущий археологический заповедник на Охтинском мысе, где обнаружились останки допетровских крепостей Ландскрона, Ниеншанц и новгородских укреплений, если «Газпром нефть» откажется от идеи построить там свой бизнес-центр.

Напомним, президент Владимир Путин поручил проработать этот вопрос руководству Министерства культуры, Санкт-Петербурга и «Газпрома».

"Сразу же наши ведущие архитекторы в Петербурге стали думать о возможности разработки концепции такого археопарка. На сегодня мы можем сказать, что уже такая концепция подготовлена. Более того, она уже направлена в министерство культуры, которому поручено в первую очередь организовать сбор предложений и вместе с администрацией Петербурга заниматься подготовкой этого вопроса», — сказал сопредседатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Концепцию историко-архитектурного музея-заповедника подготовил вице-президент Союза архитекторов Святослав Гайкович вместе с коллегами и заместителем директора Научно-исследовательского института культурного и природного наследия Петром Сорокиным.

«Сам факт совершенно такой, я бы сказал, первозданной, фантастической значимости этой территории — здесь начало цивилизационного освоения северо-запада России. На мой взгляд и взгляд многих моих коллег, это федеральный проект, даже не петербургский, это до некоторой степени идеологическое открытие. В наших головах, конечно, Петербург пошел с Петра. Но вообще, конечно, как часть России он начался гораздо раньше. И это место наконец-то раскопано. Исследования далеко не закончены, они только начались. Совокупность других факторов предполагает абсолютно ценным предложение, что это место может рассматриваться как парк», — сказал Гайкович.

Его команда предложила минимально воссоздать валы, бастионы Ниеншанца, которые создают опорную сетку всего сооружения. Один из пяти бастионов оказался под магистралью городского значения. Целесообразно также, считают архитекторы, перекрыть пространство между ними и сделать там основную экспозиционную площадь музея, так как она перекрывает раскопки, выявившие геометрию форм и Ландскроны, и новгородских укреплений.

«Экспозиция не должна, на наш взгляд, заканчиваться демонстрацией этих раскопок. Множество артефактов хранятся в запасниках Эрмитажа. По нашему предложению, в этих ризалитах, бастионах могут быть тематические залы, посвященные разным эпохам», — пояснил Гайкович.

Например, в казематной части Старого бастиона можно разместить экспозицию «Ижорская земля Великого Новгорода. Древнерусское мысовое городище XIII века», в Гемфельтовом бастионе — экспозицию «Неолит раннего металла V—II тыс. до н.э.» и «Поселение раннего железного века рубежа эр», в Мертвом бастионе — «Крепость Ландскрона 1300 г.», а в Карловом бастионе — «Крепость Ниеншанц XVII в.».

Кроме того, по замыслу создателей, найдется место для экспозиций «Садовый питомник» и «Охтинская верфь XVIII—XIX в.» в Южной куртине с выходом в ковш Охтинской гавани, для экспозиций «Русские и Ижорские поселения XIV—XVI в.» и «Торговое поселение Невское Устье XV—XVI в.».

Концепция также предполагает создание открытого двора для массовы мероприятий, например, фестивалей реконструкции, территории отдыха, смотровых площадок на эксплуатируемой кровле, небольшого ресторана, террасы, пешеходных мостов, пристани для прогулочных катеров, автостоянки, административного корпуса, места для памятника и другого.

По мнению Гайковича, государство, выполняя важное поручение общественности, должно изыскать средства для выкупа у «Газпрома» этой территории. «Без этого одной только волей и романтическими желаниями что-то сохранить ничего не сделаешь, можно только нарушить законы и создать напряжение в обществе», — сказал он.

По его мнению, затем следует провести здесь международный архитектурный конкурс — в связи с важностью объекта. Организатором мог бы выступить Союз архитекторов Петербурга вместе с комитетом по градостроительству и архитектуре.

«Власть предержащие — я имею в виду и Министерство культуры, и правительство Петербурга — пока хранят молчание, если не считать небольшого интервью, которое Александр Дмитриевич Беглов дал, поддержав основную идею, высказанную в поручении президента», — отметил председатель ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик.

Он требует от Минкульта отказаться от утвержденной им же историко-культурной экспертизы, согласно которой якобы только 15% территорий Охтинского мыса нуждаются в защите как объект наследия, а остальное можно застроить. «Это совершенно не соответствует реальности», — подчеркнул Мильчик. Затем придется определить реальные границы комплексного объекта культурного наследия.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что компания «Газпром нефть» все же намерена построить себе офис на Охте, он будет напоминать «хрустальный корабль»: это комплекс из двух зданий высотой 28 метров. Компания утверждает, что на четырех охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь составляет не более 0,8 га, или чуть более 15% от общей площади проекта. При этом приказ Минкультуры, по которому только малая часть Охтинского мыса подлежит охране, так и не был опубликован. Позицию министерства поддержал и петербургский комитет по охране памятников (КГИОП), к которому у градозащитников за последние годы накопилось множество претензий.

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