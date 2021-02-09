Москва, , 16:17 — REGNUM Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев отказался признавать свою вину в растрате средств ПАО «Роснефть» в период его пребывания на посту вице-президента этой компании. Об этом он заявил, выступая на прениях сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы, где рассматривается данное дело.

«Считаю это дело сфабрикованным», — завил Ишаев.

Также он заявил, что доказательств его вины на суде представлено не было.

«Что касается уголовного дела, оно достаточно интересное. Вся история рождения, цели, задачи — все известно и понимается. И все это дело должно было служить началом большого дела», — сказал Ишаев.

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