* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, , 16:05 — REGNUM Житель Ингушетии предстанет перед судом за участие в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Он вместе с другим сторонником террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напал на пост ДПС в столице республики.

Покушение было совершено 31 декабря 2019 года. Находясь за рулем своей легковой автомашины, злоумышленник сбил двоих полицейских на посту ДПС в Магасе, после чего они с ножом вместе со своим подельником набросились на силовиков, среди которых был в том числе сотрудник управления ФСБ.

В ходе вооруженной атаки погиб один полицейский, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Во время отражения нападения боевиков один из злоумышленников был ликвидирован, другой был ранен и доставлен в больницу.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО, сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен ответить в Южном окружном военном суде за совершенные им преступления. Его обвиняют в участии в террористической организации и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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