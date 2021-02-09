Уфа, , 16:04 — REGNUM Бывшую сотрудницу банка заподозрили в хищении свыше 13 млн рублей в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сейф. Деньги Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

По версии следствия, в Туймазах с января 2019 года по октябрь 2020 года 35-летняя подозреваемая, работая клиентским менеджером банка, похитила у 20 клиентов этого учреждения свыше 13,4 млн рублей (клиенты вносили деньги на депозитные счета на длительный срок). Следователи считают, что подозреваемая без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты и снимала деньги через банкоматы, а иногда переводила деньги себе на счёт. По версии следствия, деньги она тратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено 20 уголовных дел по признакам мошенничества.

Сообщается, что подозреваемая признала вину и частично возместила ущерб. Расследование дела продолжается.

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