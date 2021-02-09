Рязань, , 16:56 — REGNUM В режим повышенной готовности переведены коммунальные службы Рязани. До конца суток 9 февраля в регион придёт метель, сообщает пресс-служба администрации города.

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На дежурстве в областном центре находится 21 комбинированная дорожная машина. Сразу после начала снегопада техника выйдет обработку проезжих частей, а через два часа колонны спецтранспорта начнут подметать улицы. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, непогода задержится в регионе до ночи 10 февраля. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, метель с ухудшением видимости менее одного километра, на дорогах — снежные заносы и гололедица.