Москва, , 15:58 — REGNUM Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Алматы, Баку, Ереван и Дели. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия) а также увеличивает частоту полётов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, компания возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.

Продажа билетов по этим направлениям уже открыта на сайте компании.