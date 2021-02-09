Москва, , 15:59 — REGNUM ПАО «Роснефть» считает справедливым требование гособвинения назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима бывшему вице-президенту госкомпании, экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Об этом заявил официальный представитель «Роснефти» во время прения сторон в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Ишаев Government.ru

«В части предложенного гособвинителем наказания потерпевшим согласен. Исковые требования потерпевших прошу удовлетворить в размере 23 млн 41 тыс. рублей», — заявил представитель Роснефти.

Как сообщало ИА REGNUM, гособвинение потребовало назначить обвиняемому в растрате средств ПАО «Роснефть» Ишаеву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей. Для второго фигуранта дела Геннадия Кондратова, ранее признавшего свою вину, прокурор потребовал четыре года колонии общего режима и штраф в размере полумиллиона рублей.

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