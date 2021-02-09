Сантьяго, , 15:49 — REGNUM Злоумышленники похитили партию вакцины от COVID-19, которая находилась в одной из лабораторий чилийского города Курико. Об этом сообщает радио BioBIoChile.

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Похищенными оказались 40 доз китайской вакцины Sinovac. Вакцина предназначалась для пожилых людей и врачей.

Параллельно с расследованием прокуратуры местные власти также начали собственное разбирательство по данному факту.