Москва, , 15:46 — REGNUM Свыше 500 ложных сообщений, связанных с незаконными акциями в России, выявила рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета с середины января. Об этом 9 февраля заявил глава рабочей группы Александр Малькевич.

«За неполный месяц свыше 500 фейковых сообщений было выявлено нами… только в связи с незаконными акциями, которые пытались в нашей стране провести», — сказал он на заседании координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

Также Малькевич добавил, что вал таких ложных сообщений растёт, происходит совершенствование их технологий и в это вложены «очень серьёзные силы, средства и людские ресурсы».

Кроме того, глава рабочей группы ОП РФ указал, что такая работа ведётся «очень профессионально… с использованием самых современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране».

При этом он рассказал, что в связи с этим комиссия ОП РФ по СМИ в настоящее время заканчивает работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации.

«И параллельно для заинтересованных наших коллег из регионов, для общественных палат, мы готовим аналогичную образовательную программу, которую готовы на базе в том числе региональных вузов реализовывать», — уточнил Малькевич.

Помимо того, он отметил, что времени до выборов в Госдуму РФ, которые состоятся 19 сентября, не так много и все это время, по его мнению, будет расти число ложных сообщений «и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций», включая «по делегитимизации избирательного процесса».

«И надеяться, что мы в этом году сможем использовать наши технологии противодействия, реализованные в прошлом году, с успехом не приходится. Мы должны также совершенствоваться в противодействии тому оружию, которые используется против нас», — добавил глава рабочей группы ОП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти и правоохранительные органы не будут играть в кошки-мышки с лицами, которые примут участие в несанкционированных митингах.