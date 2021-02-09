Москва, , 15:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от COVID-19 «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом 9 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что в ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения двух вакцин. Исследования стартуют в феврале.

На реализацию программы отводится шесть месяцев, проводиться она будет на территории нескольких стран. В каждое из исследований планируется привлечь по 100 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 9 февраля, регулятор Евросоюза — Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) — завершил научное консультирование по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». В качестве следующего шага регулятор подготовит заявку на получение регистрационного удостоверения.

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