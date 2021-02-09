Джакарта, , 15:39 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 386 стихийных бедствий, произошедших в Индонезии с 1 по 9 февраля 2021 года, сообщает Antara.

В стране преобладали стихийные бедствия в виде наводнений, торнадо и оползней.

По данным источника, с 1 по 9 февраля 2021 года в Индонезии зарегистрировали 232 наводнения, 73 торнадо, 62 оползня, 8 приливных волн, 7 землетрясений и 4 лесных и наземных пожаров.

В результате стихийных бедствий в стране погибли 213 человек, 12 060 человек получили ранения, 7 человек пропали без вести и 1 992 739 человек эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Lion Air Group отменила шесть рейсов в Баньюванги, провинции Восточная Ява, из-за вулканического пепла вулкана Раунг.

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