Москва, , 15:34 — REGNUM По программе реновации в Москве до 2024 года планируется переселить в новые квартиры 24 тыс. жителей. Об этом 9 февраля сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Он рассказал, что на юго-западе города в девяти районах определены 33 стартовые площадки, на них планируется построить 400 тыс. кв. метров жилья.

«Этого достаточно, чтобы до 2024 года начать переселение свыше 14 тысяч человек», — цитирует Лёвкина сайт правительства столицы.

Всего в округе в рамках госпрограммы собираются демонтировать 520 домов.