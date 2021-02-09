Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В ближайшие четыре года при реализации программы развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области власти региона сосредоточатся на расширении дорожного каркаса вблизи Санкт-Петербурга. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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О дорожных планах региона Дрозденко рассказал зампреду правительства России Марату Хуснуллину в рамках заседания координационного совета по развитию транспортной системы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Также вице-премьеру глава Ленобласти представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона (ПКРТИ).

«Первый горизонт планирования — до 2025 года — целиком сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Отметим, ПКРТИ предполагает поэтапное развитие инфраструктуры Ленобласти до 2035 года. В частности, к 2025 году необходимо реализовать более 60 мероприятий по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения.

Основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу.

Прежде всего, речь идет о строительстве продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, строительстве новых транспортных связей «Всеволожск — Мурино», формировании новых подъездов к городу Всеволожск, а также строительстве подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Кудрово» (развязка с Мурманским шоссе).

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Также планируется реконструкция подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, участка дороги от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

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