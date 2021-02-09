Буэнос-Айрес, 9 февраля 2021, 15:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Аргентины издало постановление, которым одобрило в экстренном порядке вакцину от COVID-19, произведённую Институтом сыворотки Индии. Об этом сообщила газета Clarín.
Как отмечают журналисты, процесс одобрения индийской вакцины был аналогичен тому порядку, когда российские власти санкционировали использование отечественной вакцины Sputnik V, то есть разрешение было получено в экстренном порядке, до того, как исследования третьей фазы испытаний были опубликованы в журнале The Lancet.