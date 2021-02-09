Буэнос-Айрес, , 15:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Аргентины издало постановление, которым одобрило в экстренном порядке вакцину от COVID-19, произведённую Институтом сыворотки Индии. Об этом сообщила газета Clarín.

«Вакцина Covishield является результатом производственного процесса, осуществляемого Институтом сыворотки Индии при сотрудничестве с Оксфордским университетом и AstraZeneca в контексте передачи технологии», — говорилось в постановлении 627/2021, опубликованном 9 февраля в «Официальном вестнике».

Как отмечают журналисты, процесс одобрения индийской вакцины был аналогичен тому порядку, когда российские власти санкционировали использование отечественной вакцины Sputnik V, то есть разрешение было получено в экстренном порядке, до того, как исследования третьей фазы испытаний были опубликованы в журнале The Lancet.