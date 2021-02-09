Орел, , 15:35 — REGNUM Около 1,4 тысячи человек уже прошли вакцинацию от COVID-19 в Орловской области. В регионе развёрнуто 28 прививочных пунктов. Такие данные привёл 9 февраля на брифинге руководитель Департамента здравоохранения области Иван Залогин.

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Вакцинация проходит на базе 23 медицинских учреждений. Ещё пять районных больниц ожидают необходимое оборудование для хранения вакцины. Первую дозу вакцины получили 8378 жителей Орловской области, в листе ожидания около 740 добровольцев, завершили иммунизацию порядка 1,4 тысячи человек.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области подтверждено 28 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 25 тыс. 57 человек, от осложнений на фоне инфекции скончались 382 пациента.