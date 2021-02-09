Москва, , 15:16 — REGNUM Вмешательство дипломатических сотрудников во внутриполитические процессы России неприемлемо, и, очевидно, его целью стоит влияние на судебный процесс лидеров оппозиционных организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«Россия была вынуждена выслать этих сотрудников, а аналогичные действия Польши, Швеции и Германии смотрятся неоправданными. Может ли данное обострение во внешней политике повлиять на российский финансовый рынок?

Санкционная риторика — перманентный процесс на протяжении нескольких лет, поэтому инвесторы закладывали риск новых ограничений ещё в августе 2020 года, но сейчас рубль укрепляется и никак не реагирует на данный конфликт.

По масштабу влияния высылка дипломатов — незначительное событие для финансовых потоков.

Даже в случае введения санкций против России, они не смогут оказать значимое влияние, так как, скорее всего, будут носить персональный характер и не затронут экономических агентов», — высказал свое мнение аналитик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с формулировкой «в качестве ответных мер» Германией, Швецией и Польшей объявлены persona non grata по одному дипломату из России.

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