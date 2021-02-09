Чунцин, Китай, 9 февраля 2021, 15:16 — REGNUM В китайском городе Чунцин начались испытания беспилотного автобуса Apollo. Об этом сообщает портал Dictall.
Коммерческий автономный автобус Apollo произведён китайской компанией Baidu Inc. Длина автобуса составляет 4,4 м, ширина — 2,2 м, а высота равна 2,7 м. Вместить Apollo может 14 человек. Дальность хода беспилотного автобуса без подзарядки составляет 100 км.
Маршрут можно задать при помощи сенсорного экрана. В Чунцин весь путь автобуса во время тестовых испытаний составляет около 3 км без остановок. Это занимает около 20 минут. Одна поездка стоит 25 юаней (половина цены в период акции).
Ранее стало известно, что японская компания Toyota создала подразделение для разработки беспилотных автомобилей.
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