Москва, , 15:07 — REGNUM Выездная служба Центра паллиативной помощи начала работу в Москве с февраля 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Служба будет работать по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 9. Она обеспечит помощью районы Восточного административного округа (ВАО) столицы.

«Оказание паллиативной помощи непосредственно по месту пребывания пациента и его семьи, создание наиболее комфортных и достойных условий жизни в последние месяцы, дни и часы жизни — это главные задачи отделений выездной паллиативной помощи», — приводит сайт слова заместителя главврача Центра Елены Елкановой.

Она рассказала, что в планах организовать ещё три выездные службы.