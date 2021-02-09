Кострома, , 15:18 — REGNUM В 4 из 24 районах Костромской области по причине отсутствия оборудования для хранения и перевозки вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) не организованы пункты вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Жители сёл и деревень в Костромской области отказываются от вакцинации, потому что не хотят ездить за уколом в другой район ©Олег Богатырёв

Речь идёт о Кадыйском, Парфеньевском, Сусанинском и Чухломском районах области, в которых суммарно проживает 27 тысяч человек. Закупкой оборудования для хранения и транспортировки вакцины занимаются руководители районных больниц. В Парфеньевской районной больнице проблема связана с финансовыми трудностями, остальные больницы заключили договоры на поставку техники, и ждут поступления оборудования в ближайшие недели. Сроки поставки техники увеличены из-за образовавшегося на российском рынке дефицита подобного оборудования.

Каждая из районных больниц справляется с ситуацией по-своему — так, жителей Кадыя от коронавируса вакцинирует бригада городской больницы города Костромы, жителей Парфеньево направляют в Нейскую районную больницу, Сусанинская районная больница отправляет людей в город Буй. В Чухломском районе граждан прививают специалисты соседней Солигаличской больницы. По словам медиков, зачастую транспортные трудности становятся причиной отказа пожилых людей от вакцинации.

Сейчас мы отправляем людей на вакцинацию в соседний Солигаличский район. Но мы очень страдаем от того, что пока на базе нашей больницы не организован пункт вакцинации. Пожилые люди отказываются ездить в соседний район, так как боятся тяжело перенести дорогу, и потратить на поездку за вакциной практически целый день. Для большинства людей это неудобно. Также у нас много желающих привиться в деревнях, лежачих больных — будь у нас термоконтейнер для перевозки вакцины, мы могли бы приехать к ним и быстро решить этот вопрос. Организация пункта вакцинации в родном районе очень бы нас спасла, — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM фельдшер профилактического кабинета при Чухломской районной больнице Анна Ермолаева.

С коллегой согласилась главный врач Кадыйской районной больницы Вера Нечаева. По её словам, на прививку от коронавируса в районах активнее всего записываются пожилые селяне, которым трудно преодолевать большие расстояния.

Люди из деревень у нас даже активнее городских записываются — они хотят чтобы к ним весной и летом приезжали дети, которые, как правило, живут в других регионах. Пожилые люди не хотят болеть и заражать родных, они боятся последствий коронавируса — сказала врач.

Отметим, что темпы вакцинации в указанных районах невелики, счёт идёт лишь на десятки человек. Проблемы с оборудованием в Кадые, Парфеньево, Сусанино и Чухломе рассчитывают решить к концу февраля — началу марта.

Вместе с тем в Костромской области есть и положительные примеры решения ситуаций с прививками на селе. Так, в Антроповском районе местные предприниматели собрали 43 тысячи рублей на покупку морозильных камер для хранения препарата, после чего в районной больнице начали прививать людей. Напомним, что основной этап вакцинации в Костромской области должен завершиться 1 мая 2021 года, к этому моменту антитела к коронавирусу должны иметь около 60% населения региона.

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