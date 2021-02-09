Нижний Новгород, , 14:54 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 февраля выявили 2473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2488 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 485 516 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 457 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 300, в Пермском крае — 269, в Саратовской области — 242, в Пензенской области — 210, в Ульяновской области — 166, в Башкирии — 165, в Кировской области — 154, в Оренбургской области — 143, в Удмуртии — 97, в Татарии и Чувашии — по 80, в Мордовии — 70, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 88 647 случаев, в Саратовской области — 45 356, в Ульяновской области — 45 328, в Самарской области — 43 010, в Пермском крае — 42 300, в Оренбургской области — 35 446, в Пензенской области — 34 645, в Кировской области — 33 869, в Удмуртии — 26 419, в Башкирии — 25 731, в Чувашии — 20 234, в Татарии — 16 800, в Мордовии — 16 680, в Марий Эл — 11 051.

Полностью выздоровели 423 859 жителей округа, за последние сутки выписаны 2556 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9359 человек, за минувшие сутки скончались 65 жителей Поволжья, накануне умерли 53 человека.

Значительное расхождение — больше чем на 180 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 9 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 347 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 541 житель Удмуртии скончался с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 998 216 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 019 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 493 886 жителей России, за сутки выписаны 21 795 человек. 77 598 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 530 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 426 732 человек.