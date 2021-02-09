Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Свыше 8,4 тыс. записей с дезинформацией о коронавирусе удалены из сети микроблогов Twitter с марта 2020 года. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба компании.

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Представитель Twitter по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо напомнила, что с марта минувшего года на платформе действуют ограничения, направленные на сокращение дезинформации о коронавирусе. Речь идёт в том числе об информации о причинах возникновения заболевания COVID-19 и способах профилактики.

За прошедшее время из микроблогов удалили 8493 твита. Автоматизированные системы оспорили утверждения владельцев 11,6 млн аккаунтов, превративших обсуждение новой болезни в объект для спама и манипуляций.

Из-за этого, добавила она, количество заблокированных или удалённых за последний календарный год учётных записей увеличилось на 105%.

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