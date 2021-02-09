Тегеран, , 14:42 — REGNUM Иран мог бы экспортировать антикоронавирусую вакцину «Спутник V», произведённую совместно с Россией, в страны Персидского залива. Об этом замглавы иранского минздрава, глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

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Он отметил, что скорейшее удовлетворение потребностей Ирана в вакцинах — основной шаг в таком сотрудничестве с Россией, но следующей целью будет экспорт этих препаратов. Возможности иранских предприятий могут расширить производственные мощности «Спутника V».

«Несколько иранских компаний после ознакомления с мощностями и инфраструктурой российского производителя подтвердили, что смогут обеспечить соответствующее качество и уровень производственного процесса вакцины», — пояснил Шанесаз.

Иран в таком случае сможет обеспечить вакциной страны Персидского залива, с которыми налажены дружественные отношения, а также другие страны восточного региона. Такое партнёрство будет беспроигрышным для всех участников, заключил он.

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