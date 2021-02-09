Москва, , 14:37 — REGNUM Успешное завершение консультирования разработчика российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам — это шаг к подаче заявки на регистрацию уже прославленной во всем мире российской вакцины на рынке Европейского Союза, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Такие события открывают Западную Европу с неожиданно положительной стороны, поскольку за семь прошедших лет создано масса политических, информационных и, конечно, информационных прецедентов, которые ухудшили отношения ЕС и России до минимальных значений.

Вакцинация в России набирает обороты, интерес к российской разработке проявили и иностранные граждане из разных стран мира, работающие и проживающие в России.

Уже можно уверенно утверждать, что в России создан противовирусный препарат на высочайшем международном уровне.

Думаю, уже весной порядка 10 ключевых стран ЕС откроют свои двери для российской вакцины. На этом можно будет и имидж страны поднять и заработать миллиарды долларов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, регулятор Евросоюза — Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) — завершил научное консультирование по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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