Москва, 9 февраля 2021, 14:37 — REGNUM Успешное завершение консультирования разработчика российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам — это шаг к подаче заявки на регистрацию уже прославленной во всем мире российской вакцины на рынке Европейского Союза, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Как сообщало ИА REGNUM, регулятор Евросоюза — Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) — завершил научное консультирование по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».
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