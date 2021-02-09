Москва, , 14:17 — REGNUM Поддержка различных категорий населения является основной задачей правительства и носит системный характер. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба правительства.

Ранее международное агентство Reuters опубликовало материал, где говорится о новом пакете социальной поддержки, который якобы рассматривает правительство России, с общим объёмом 6,7 млрд долларов.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан», — сообщает пресс-служба правительства, фрагмент комментария которой приводит РИА Новости.

В правительстве отметили, что меры поддержки связаны с национальными целями, сформулированными президентом. Этот вопрос является приоритетным при определении основ государственной политики, планировании и вёрстке бюджета. Ежегодно реализуется ряд мер социальной поддержки, и набор инструментов постоянно расширяется.

Как сообщало ИА REGNUM, российское государство выделяет дополнительные средства на социальную поддержку граждан постоянно, предположения о купировании таким способом протестов не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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