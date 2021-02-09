Оренбург, , 14:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтверждено шесть смертей, причиной которых стала коронавирусная инфекция, сообщает 9 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв достигло 518.

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Стоит отметить, что заболеваемость в регионе идет на спад. За сутки, по состоянию на 9 февраля, в Оренбуржье выявлено 143 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,41% (на 8 февраля — 0,42%, выявлено 146 случаев).

С конца марта 2020 года в Оренбургской области зафиксировано 35 446 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1798,9 случаев COVID-19.

Проведено 1 197 298 тестов на коронавирус, в том числе 3129 за последние сутки.

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