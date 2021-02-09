Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 9 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 51,93%. За сутки инфекцию выявили у 210 человек, 33 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от 10 до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Лидирует по числу зарегистрированных инфицированных за сутки снова Пенза — 80 человек. Еще 34 заболевших — в Шемышейском районе, в Пензенском — 26 человек.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 8 982 человека, сняли с коронавирусного учета 77 656 пензенцев. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 677 945 человек, провели более 720 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 9 февраля коронавирус подтвердился у 34 645 человек. Всего выздоровели 27 811 пациентов или более 80,2% инфицированных. За сутки побороли болезнь 246 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 400 жителей области. Новыми жертвами вируса за сутки стали три человека.

Читайте также: В Пензенской области коронавирус победили более 80% пациентов