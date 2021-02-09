Москва, , 14:05 — REGNUM Предложение о введении добровольного отказа пенсионеров от онлайн-платежей и исходящих переводов, безусловно, актуально и своевременно, заявила корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«Обращает на себя внимание частота распространения случаев мошенничества в указанной сфере особенно в последние месяцы. Предлагаемый запрет на осуществление финансовых онлайн-операций — один из путей решения данной проблемы.

Поскольку запрет может быть оформлен на добровольной основе, считаем, что нарушения прав пожилых людей в этом случае не будет.

Вопрос защиты прав пенсионеров при осуществлении банковских операций в режиме онлайн требует особого внимания, в частности, необходимо дать возможность такой группе клиентов банков выбрать форму реализации такой услуги.

Важно, чтобы данная инициатива была воспринята законодателем, это позволит сократить число способов, используемых мошенниками для вывода средств со счетов пенсионеров.

Стоит разработать комплекс мер по защите прав и законных интересов пенсионеров в банковской сфере в связи с расширением использования информационных технологий.

Частью системы защиты могут стать и обсуждаемые меры по добровольному отказу от определенных финансовых онлайн-операций», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у пенсионеров должна быть возможность отказаться от онлайн-платежей, это защитит их от мошенников. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в ЦБ РФ.

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