Пермь, , 14:01 — REGNUM В Пермском крае, по данным Росстата, смертность в 2020 году выросла на 16,5% (5683 человека). В 2019 году в регионе умерли 34 440 человек, в 2020 году — 40 123.

Специалисты отмечают, что важную роль в сдерживании роста показателей смертности сыграли вовремя принятые и реализованные пермским краевым штабом меры по борьбе с COVID-19, сообщает телеграм-канал Компрос.

Стоит отметить, что в целом по России показатель смертности в 2020 году вырос на 18%, в Приволжском федеральном округе — на 21,1%. Среди регионов ПФО самый большой прирост отмечен в Самарской области (25,1%), самый низкий в Кировской области (15,8%).