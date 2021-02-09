Петрозаводск, , 14:28 — REGNUM В Республике Карелия доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией составляет 11,8%, тогда как раньше этот показатель колебался около 20%. Это не значит, что ковидные стационары переполнены, региональные власти таким образом придерживаются рекомендаций Минздрава РФ, пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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По его словам, Минздрав России рекомендует сейчас держать процент свободных коек на уровне 10%, и пока ситуация с распространением COVID-19 в республике это позволяет.

«В Карелии она имеет тенденцию к улучшению. При неблагоприятной эпидситуации рекомендовалось держаться на уровне 20%, и нам это удавалось», — уточнил чиновник.

Кроме того, он указал, что медицинские организации республики постепенно возвращаются к обычной жизни. Часть коек, которые были развёрнуты для пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, переводятся для оказания плановой медицинской помощи.

«Всего пока возвращаем к профильной деятельности койки в Лоухской ЦРБ, Республиканском противотуберкулезном диспансере, в Республиканском наркологическом диспансере, уменьшаем количество ковидных коек в Республиканской инфекционной больнице, в Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек перепрофилирована под реабилитацию»,— уточнил Охлопков.

В этих медицинских организациях перед возобновлением плановой медицинской помощи проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«В случае необходимости ковидные койки снова могут быть развёрнуты в кратчайшие сроки», — заверил министр.

Напомним, на пике эпидемии в Республике Карелия было развернуто 1489 коронавирусных коек, сегодня их всего 976.

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