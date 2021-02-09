Йошкар-Ола, , 13:55 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 февраля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 051 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 9761 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 158 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1132 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 234 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 600 человек, из них у 592 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 52 пациента, при этом госпитализированы 48 жителей Марий Эл.