Москва, 9 февраля 2021, 13:54 — REGNUM Рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов в России в январе 2021 года связаны с действующей льготной госпрограммой, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, жители России побили рекорд по числу ипотечных сделок в январе 2021 года. Банки одобрили 96 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 265 млрд рублей.
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