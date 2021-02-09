Москва, , 13:54 — REGNUM Рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов в России в январе 2021 года связаны с действующей льготной госпрограммой, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Обсуждение отмены программы в середине 2021 года мотивирует население, граждане пытаются успеть приобрести недвижимость на предлагаемых доступных условиях.

К тому же риски роста цен на недвижимость также привлекают население России на ипотечный рынок, как минимум вложить, чтобы сохранить средства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России побили рекорд по числу ипотечных сделок в январе 2021 года. Банки одобрили 96 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 265 млрд рублей.

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