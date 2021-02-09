Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина после того, как его 14-летний сын застрелил друга из отцовского ружья. Об этом 9 февраля говорится в релизе итогов первого заседания коллегии.

Напомним, трагедия произошла в начале марта 2020 года в квартире судьи Виталия Саяпина в одном из домов по улице Ижорского Батальона города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга).

Как позже расскажет 14-летний сын судьи правоохранительным органам, 7 марта он пригласил к себе в гости друзей. Они смотрели телевизор, веселились и в какой-то момент решили «поиграть» с оружием, хранившимся в квартире. Раздался выстрел, ставший смертельным для 14-летнего Виталия Б.

Тело мальчика предполагаемый виновник вынес на лестничную клетку дома, а потом сбежал. Подростка удалось найти на следующий день после происшествия в соседнем Пушкине и задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», юношу поместили под домашний арест на время следствия.

Уголовное дело также хотели возбудить и в отношении Саяпина-старшего — за небрежное хранение огнестрельного оружия. Поскольку мужчина является действующим судьей Третьего кассационного суда, перед этим необходимо было получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«ВККС РФ удовлетворила представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Саяпина В.Г. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно указанной статье УК РФ, судье грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев.