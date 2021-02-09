Варшава, , 13:47 — REGNUM Представители социологического центра United Surveys провели в Польше исследование общественного мнения на предмет готовности пройти вакцинацию от COVID-19. Результаты показали, что 75% взрослых жителей страны намерены привиться от COVID-19. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Результаты опроса продемонстрировали, что между ответом и возрастом респондентов существует сильная корреляция. Чем выше возраст, тем больше желание вакцинироваться. Так, среди лиц старше 70 лет, намерение пройти вакцинацию выразило более 90% опрошенных. Среди молодых людей до 35 лет таковых оказалось лишь чуть более 60%.

Организаторы исследования отметили, что количество желающих пройти вакцинацию имеет тенденцию к увеличению. Так, в аналогичном опросе в начале января привиться были готовы 68% жителей Польши. Декабрьские же опросы демонстрировали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19.

В исследовании приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши. Исследование было проведено 5−6 февраля.