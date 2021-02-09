Саранск, , 13:46 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 февраля выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный прирост носителей SARS-CoV-2 с 31 октября. Накануне, как и днем ранее, было выявлено 70 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 680 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 96 человек, всего с начала пандемии выздоровели 14 319 жителей Мордовии. 146 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне скончались двое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2215 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1209 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2135 человек.