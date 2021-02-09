Пермь, , 13:45 — REGNUM В Перми на устранение аварийной ситуации, в результате которой без электричества остались 3 тысячи человек, потребовалось менее двух часов, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Напомним, утром 9 февраля часть города осталась без света из-за технологического нарушение на подстанции 110/10 кВ «Заостровка».

Восстановление электроснабжения происходило поэтапно. В течение часа энергетики вернули свет в дома большей части потребителей. К 10:00 местного времени (08:00 мск) было восстановлено электроснабжение всех жителей микрорайона «Парковый» по резервным схемам в полном объеме.

Для расследования технологических причин нарушения электроснабжения в компании создана специальная комиссия.

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