Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM В Свердловской области на 71,5% увеличилась смертность за декабрь 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом сообщили в Росстате.

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По данным статистического ведомства, в декабре 2019 года в регионе скончались 4654 жителя. В декабре 2020 года насчитали 7982 смертей.

1703 смерти в декабре 2020 года произошли из-за коронавируса, в 256 из них диагноз COVID-19 был предположительный.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным свердловского оперштаба, в регионе с начала пандемии скончались от COVID-19 всего 2157 жителей.

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