Стокгольм, , 14:02 — REGNUM На большей части территории Швеции по-прежнему сохраняются морозы, в связи с чем электросети страны перегружены. В ближайшие несколько дней непогода в Швеции усилится, вследствие чего государственная электроэнергетическая компания Швеции Svenska Kraftnat просит граждан попытаться снизить потребление электроэнергии, отказавшись на время от не столь важных занятий, например, от уборки комнат с использованием пылесоса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

На этой неделе бумажные фабрики в Халлставике и Бравикене остановили производство, потому что электричество стало настолько дорогим, что товары предприятий не будут окупаться при увеличении цены. В Карлсхамне была запущена резервная электростанция, работающая на ископаемом топливе.

Журналисты SVT Nyheter не остались в стороне от призыва к домохозяйствам снизить потребление электроэнергии и призвали граждан отказаться от пользования электроприборами. В частности, было рекомендовано на время отключить холодильник и морозильную камеру и не пользоваться электроплитой.